На Украине официально подтверждена первая смерть от коронавируса
Жертвой стала 70-летняя женщина, вернувшаяся из Польши.
На Украине в Житомирской области зафиксирована первая жертва коронавируса. Женщина 1 марта вернулась из Польши.
О трагическом случае сообщила на своей странице в Facebook врач- инфекционист заведующая кафедрой инфекционных болезней в Bogomolets National Medical University Ольга Голубовская.
- К сожалению, первый умерший от COVID19. Житомирская область», - написала она.
Известно, что скончавшейся был 71 год, умерла она в больнице. Информацию гибели украинки подтвердил Минздрав.
В комментариях пользователи просят заслуженного врача Украины повлиять на ситуацию своим авторитетом, чтобы закрыть сообщения со странами с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
- Ольга Анатольевна, может хоть Вы своим авторитетом как-то можете повлиять на то, чтоб наконец закрыть авиасообщение, да и любое сообщение с Польшей? Ну сколько же смертей нужно, чтоб до этих беспечных дошло, что карантина внутри страны бессмыслица, если сюда едут из самого эпицентра? – взывают они к разуму властей сопредельного государства.
Ранее выяснилось, что курящие люди меньше восприимчивы к коронавирусу, чем те, у кого нет пристрастия к табаку.
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