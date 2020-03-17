Названы 6 опасных болезней, вызывающих боль в суставах
Среди опасных болезней, вызывающих боль в суставах, специалистами названы патологии щитовидной железы, рак, волчанка, поражения кожи и другие.
Как сообщает MedikForum.ru, болезненность суставов обычно связывают с артритом, но проявлять себя так могут и другие, более опасные болезни.
Болезнь Крона. Развивается в связи с воспалением кишечника. Наряду с болью в суставах она вызывает также диарею или запоры.
Волчанка. Является аутоиммунной болезнью, ее сложно диагностировать. У женщин в возрасте до 40 лет помимо болезненных суставов ведет к выкидышам.
Псориатический артрит. Еще одно аутоиммунное заболевание, разрушающее человека изнутри, способное проявляться через боль, опухание суставов.
Болезнь Лайма. Классическим симптомом опасного недуга, распространяемого через укусы клещей, являются боль, припухлсти в области коленных суставов. Медики предупреждают: болезнь может никак не проявлять себя длительное время.
Болезни щитовидной железы. Если вы слишком молоды для артрита, но ваши суставы ноют и болят, возможно, это сигнал нарушенной работы щитовидки. Другие симптомы – увеличение веса, запоры, чувство усталости, повышенная чувствительность к холоду.
Рак кости. Один из его признаков опасной болезни – дискомфорт, отечность, боль пораженного участка кости, которые могут ощущаться как проблема с суставами. Эти симптомы были названы медиками в журнале «Домашний очаг».
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