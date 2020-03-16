Еще 349 человек умерли за сутки в Италии от коронавируса

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Еще 349 человек умерли за сутки от коронавируса в Италии, общее число жертв увеличилось до 2158. Об этом сообщил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.


Зафиксировано 414 выздоровлений, их стало 2749. 


Отмечается, что рост жертв накануне составлял 368 случаев, в субботу, 14 марта, сообщалось о 175 случаях. 


Динамика роста числа случаев заражения коронавирусом в Италии остается на уровне выше 3 тысяч за сутки. Всего количество зараженных, включая выздоровевших, насчитывает 28 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

Теги : коронавирус, Италия, число умерших
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