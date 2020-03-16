Еще 349 человек умерли за сутки в Италии от коронавируса

Еще 349 человек умерли за сутки от коронавируса в Италии, общее число жертв увеличилось до 2158. Об этом сообщил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.





Зафиксировано 414 выздоровлений, их стало 2749.





Отмечается, что рост жертв накануне составлял 368 случаев, в субботу, 14 марта, сообщалось о 175 случаях.





Динамика роста числа случаев заражения коронавирусом в Италии остается на уровне выше 3 тысяч за сутки. Всего количество зараженных, включая выздоровевших, насчитывает 28 тысяч человек, сообщает РИА Новости.