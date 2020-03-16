Названы сходства и различия между гриппом и коронавирусом

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Сотрудники Роспотребнадзора объяснили различия и сходства гриппа и коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.


Так, к сходствам эксперты отнесли то, что они оба вызывают респираторное заболевание, которое может проявляться как бессимптомно, так и проходить в легкой или тяжелой форме. Также оба вируса передаются воздушно-капельным путем, при контакте и через фомиты.


Различием является то, что грипп проявляется быстрее, чем коронавирус. Сипмтомы болезни становятся видны через 3 дня, а коронавирус можно обнаружить только через 5-6 дней.

Теги : Роспотребнадзор, грипп, коронавирус
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Названы сходства и различия между гриппом и коронавирусом
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