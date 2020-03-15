Доктор Комаровский рассказал, как выздоравливают после заражения коронавирусом

«При обнаружении вируса иммунная система начинает вырабатывать специфические противовирусные антитела, которые начинают целенаправленно уничтожать его. Среднее время, которое необходимо на выработку антител от конкретного вируса, составляет 3-5 дней, после чего в болезни наступает перелом», - пояснил Комаровский.

«Возникают легкое недомогание, умеренная температура, пошмыгивание носом, но через 5-7 дней люди выздоравливают. Коронавирусом большинство болеет именно так», - сказал он.