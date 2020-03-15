Доктор Комаровский рассказал, как выздоравливают после заражения коронавирусом
Известный врач, ведущий программ о здоровье Евгений Комаровский рассказал, что в большинстве случаев после заражения вирусными инфекциями люди выздоравливают сами по себе, так как организм вырабатывает защитные антитела. Это же, по его словам, относится и к заражению коронавирусом.
Доктор Комаровский убежден, что коронавирус не так страшен, как многим сегодня представляется – выздоровление после заражения им не является неразрешимой проблемой. От коронавирусной инфекции не существует лекарств, однако, подчеркнул врач, медикаментов и вакцин нет от 99% вирусных инфекций, поражающих человечество. Организм обладает иммунитетом, эффективно борющимся с патогенами, что не позволило болезням уничтожить человека как биологический вид.
«При обнаружении вируса иммунная система начинает вырабатывать специфические противовирусные антитела, которые начинают целенаправленно уничтожать его. Среднее время, которое необходимо на выработку антител от конкретного вируса, составляет 3-5 дней, после чего в болезни наступает перелом», - пояснил Комаровский.
В отношении коронавируса, по его словам, действует тот же принцип. Доктор напомнил, что доля выздоровевших после заражения им превышает 50% всех заболевших.
Евгений Комаровский сравнил заражение коронавирусом с давно известными инфекциями, большинством из которых люди болеют достаточно легко, без необходимости обращаться к врачу благодаря способности вырабатывать антитела.
«Возникают легкое недомогание, умеренная температура, пошмыгивание носом, но через 5-7 дней люди выздоравливают. Коронавирусом большинство болеет именно так», - сказал он.
Врач напомнил о способах избежать заражения коронавирусом – это избегание многолюдных мест, соблюдение тщательной гигиены, поддержание чистоты помещений и их регулярное проветривание.
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