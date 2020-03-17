Действительно ли запрет на путешествия остановит коронавирус?

В январе мир стал свидетелем, пожалуй, самого крупного во всей истории карантина. Китай изолировал почти 60 миллионов человек, чтобы сдержать распространение нового коронавируса. Однако последние данные свидетельствуют, что это не так уж эффективно.Южная Корея и Италия решили воспользоваться китайским опытом и блокировали районы, где начались вспышки. Позднее Италия и вовсе запретила поездки по всей стране. Однако действительно ли это эффективно?Новое исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что ограничения поездок в Ухане не помогли Китаю контролировать коронавирус. Исследователи заявили, что карантин сдержал распространение вируса по стране ровно на три дня.Однако такая низкая эффективность связана с поздним принятием решения. К тому моменту вирус был за пределами одной провинции. Специалисты считают, что для эффективного сдерживания распространения нужно не только блокировать отдельные районы и запрещать путешествия. Важно информировать общественность и побуждать людей лучше заботиться о гигиене.