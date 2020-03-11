Китай победил коронавирус «социальным ядерным оружием»
Американский эксперт задается вопросом о том, хватит ли у Запада воли для повторения китайского сценария. Тоталитарные страны используют экстремальные меры, и демократические государства не всегда готовы их повторить.
Известный американский эксперт, профессор социологии при Йельском университете Николас Кристакис (Nicholas A. Christakis) заявил, что Китай остановил в стране эпидемию коронавируса с помощью «социального ядерного оружия» из экстремальных мер. Западные страны вряд ли смогут их полностью повторить. Эксперт ссылается на систему тоталитарного режима в Китае, с помощью которого можно было быстро обуздать распространения COVID-19 естественными границами провинции Хубэй. По его мнению, демократические страны не смогут сделать того же самого. Комментарий эксперта прозвучал на фоне быстрого распространения коронавируса по Европе. Власти Италии поместили на карантин целую страну. Китайский лидер Си Цзиньпин заявил журналистам, что эпидемия в Поднебесной практически подавлена. За пределами провинции Хубэй не зафиксировано ни одного нового случая заболевания за истекшие сутки.
Кристакис ссылается на китайскую культуру коллективизма и авторитарное правительство. Именно это позволило ввести жесточайшие ограничения в провинциях с населением в 930 млн человек. Они сдержали распространение вируса. В США и других западных странах повторения подобного почти невозможно. В подобных Китаю государствах можно запирать огромный группы населения в местах их проживания. Миллионы людей оставались дома, а покидать жилища им разрешалось не чаще одного-двух раз в неделю на два часа для покупки продовольствия. Множество китайских городов всё ещё поддерживают этот режим карантина.
Драконовские меры позволяют контролировать передвижения людей и транспортных средств по огромной территории, проверять температуру тела при въездах в те или иные регионы, осуществлять дезинфекцию, доставлять продукты питания, выпускать на улицу из домов только по одному человеку. В последние дни жесткие ограничения в Китае плавно снимаются, но провинция Хубэй все еще остается полностью закрытой, как пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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