Эрмитаж не будет закрываться на карантин из-за коронавируса
В музее усилены меры профилактики и приостановлен доступ в хранилище.
Государственный Эрмитаж не предпринял никаких ограничительных мер по доступу посетителей и не планирует закрываться в ближайшее время. Об этом сообщает руководство художественного музея.
В связи с угрозой распространения коронавируса руководство Эрмитажа временно приостановило только посещение Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня», в котором проводились информационно-просветительские мероприятия.
- С 17 по 30 марта 2020 года здесь будут отменены лекции по разовым билетам, занятия в кружках, встречи со специалистами и экскурсии. Лекции по абонементам будут перенесены на сроки после окончания карантина, - пояснили в пресс-службе музея.
Чтобы соблюсти меры безопасности в залах Эрмитажа увеличили количество и тщательность уборок, раз в два часа проводится дезинфекция входов, лестниц, санузлов и всех остальных помещений.
Кстати, объявленная пандемия практически не повлияла на граждан, желающих приобщиться к прекрасному. Количество посетителей за минувшие два месяца сократилось всего на 9 процентов, в сравнении с этим же периодом прошлого года.
В штатном режиме обещает работать и Русский музей, в котором также предпринимаются все возможные меры безопасности, препятствующие возможному распространению коронавируса.
Между тем, британскими специалистами в области вирусологии были спрогнозированы самые худшие сценарии эпидемии коронавируса на территории страны. В случае, если ситуация выйдет из-под контроля, жертвами коронавируса могут стать около 500 тысяч британцев.
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