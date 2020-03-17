Эрмитаж не будет закрываться на карантин из-за коронавируса

Эрмитаж не будет закрываться на карантин из-за коронавируса

В музее усилены меры профилактики и приостановлен доступ в хранилище.

Государственный Эрмитаж не предпринял никаких ограничительных мер по доступу посетителей и не планирует закрываться в ближайшее время. Об этом сообщает руководство художественного музея.

В связи с угрозой распространения коронавируса руководство Эрмитажа временно приостановило только посещение Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня», в котором проводились информационно-просветительские мероприятия.

- С 17 по 30 марта 2020 года здесь будут отменены лекции по разовым билетам, занятия в кружках, встречи со специалистами и экскурсии. Лекции по абонементам будут перенесены на сроки после окончания карантина, - пояснили в пресс-службе музея.

Чтобы соблюсти меры безопасности в залах Эрмитажа увеличили количество и тщательность уборок, раз в два часа проводится дезинфекция входов, лестниц, санузлов и всех остальных помещений.

Кстати, объявленная пандемия практически не повлияла на граждан, желающих приобщиться к прекрасному. Количество посетителей за минувшие два месяца сократилось всего на 9 процентов, в сравнении с этим же периодом прошлого года.

В штатном режиме обещает работать и Русский музей, в котором также предпринимаются все возможные меры безопасности, препятствующие возможному распространению коронавируса.

Между тем, британскими специалистами в области вирусологии были спрогнозированы самые худшие сценарии эпидемии коронавируса на территории страны. В случае, если ситуация выйдет из-под контроля, жертвами коронавируса могут стать около 500 тысяч британцев. 
Теги : Эрмитаж, карантин, коронавирус
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