В связи с угрозой коронавируса в школах нижегородского региона весенние каникулы начнутся 18 марта

– По рекомендации регионального штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, мы приняли решение перенести весенние школьные каникулы на неделю, они должны начаться уже с этой среды. За 10 дней каникул должна быть проведена работа по переводу некоторых образовательных учреждений Нижегородской области, в частности школ агломерации - Нижнего Новгорода, Арзамаса, Сарова, Дзержинска, Бора - на дистанционный формат обучения,

– В связи с этим обращаюсь к коллегам: на сайтах наших подведомственных организаций также рекомендуем разместить соответствующие материалы от Роспотребнадзора и Минздрава РФ, чтобы сотрудники могли этой информацией воспользоваться,

Школьники Нижегородской области в связи с угрозами, которые несет в себе опасность заражения коронавирусом, в этом году отправятся на весенние каникулы ранее обычного. Каникулы начнутся 18 марта и продлятся до 28 марта 2020 года. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин:– заявил Глеб Никитин.В настоящее время региональное правительство ищет партнеров, которые смогли бы предоставить учебным заведениям технологии для организации обучения в школах детей всех классов в дистанционном формате.Учебные заведения среднего профессионального образования уже перешли на такой формат. Они переходят на дистанционное обучение с 18 марта 2020 года. Исключение составляют производственные практики: индивидуальные практики будут проходить, как и должны, агрупповые переносятся на неопределенный срок до особого распоряжения.Сегодня во всех школах Нижегородской области влажную уборку, дезинфекцию и проветривание проводят по несколько раз в сутки. Материалы о профилактике коронавируса размещены на сайтах школ, медицинских организаций и других социальных учреждений.– настоял губернатора.Ранее Глеб Никитин подписал указ о введении в Нижегородской области особых мер для снижения рисков заражения коронавирусом.Напомним, ранее МедийФорум рассказал, что состояние единственной нижегородки с коронавирусом не вызывает опасений.