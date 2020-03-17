Право на больничный получили нижегородцы, которые ушли на карантин или самоизоляцию из-за коронавируса

– Это значит, что, даже если человек не заболел, но находился в контакте с прибывшим из эпиднеблагополучных территорий, и вынужденно отправляется на карантин, самоизоляцию, он имеет право на получение листка нетрудоспособности. Также мы просим всех работодателей организовать работу своих сотрудников на дому там, где такие возможности имеются на сегодняшний день,

Губернатора и правительство Нижегородской области определили рекомендации для работодателей, которые связаны с особыми мерами, призванными снизить риски заражения коронавирусом и предполагаемую заболеваемость в силу воздействия этого вируса.Для оформления больничных листов тем людям, которые находятся на карантине, были определены основания министерством здравоохранения региона совместно Роспотребнадзором и Фондом социального страхования. Это было сделано еще 16 марта 2020 года.Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов объявил об этом в ходе оперативного совещания, которое возглавил нижегородский губернатор Глеб Никитин:– заявил Давид Мелик-Гусейнов.Ранее сообщалось, что в связи с угрозой коронавируса в школах нижегородского региона весенние каникулы начнутся 18 марта. Они продлятся до 28 марта 2020 года. Региональное правительство ищет партнеров, которые смогли бы предоставить учебным заведениям технологии для организации дистанционного обучения в нижегородских школах детей всех классов.Кроме того, из-за угрозы заражения коронавирусом, на дистанционное обучение с 18 марта 2020 года переходят все вузы Нижегородской области.Также ранее сообщалось, что глава нижегородского региона Глеб Никитин подписал указ о введении в регионе особых мер для снижения рисков заражения коронавирусом.Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что состояние единственной нижегородки с коронавирусом не вызывает опасений.