9 практичных способов укрепить иммунитет в сезон эпидемии коронавируса
Наш иммунитет в сезон эпидемии коронавируса должен работать в полную мощь, и укрепить его помогут практичные способы. Комбинируйте их, чтобы сберечь здоровье в этот непростой период.
Оставаться в хорошем настроении. Постоянное напряжение, стресс делает человека больным. Будьте внимательны к себе, делайте перерывы, смейтесь – этот совет очень практичный, его выполнение не требует никаких финансовых затрат.
Принимать контрастные ванны для ног. Они улучшают кровообращение, что эффективно укрепляет иммунную систему. Наполняйте одно ведро холодной водой, другое – теплой (35 градусов). Сядьте на стул, поочередно окунайте ноги на 3 минуты в теплую воду, на 15 секунд – в холодную. Повторите несколько раз, заканчивать процедуру нужно холодом.
Носить шарф, головные уборы. Когда голова быстро остывает, кровеносные сосуды в дыхательных путях начинают сжиматься, что облегчает проникновение вирусов в организм. Хотите укрепить иммунитет, держите в тепле эту часть тела.
Не трогать лицо. Руками вирусы передаются наиболее активно. Один из главных способов уберечься от заражения в сезон эпидемии коронавируса – не касаться лица.
Достаточно спать. Еще один практичный способ укрепить иммунитет – спать не меньше 7 часов. Согласно исследованию, люди, спящие меньше, в три раза чаще заболевают простудой.
… и двигаться. Не слишком напрягающая физическая активность отлично мобилизует клетки-киллеры иммунной системы, уничтожающие патогены. Регулярные 20 минут умеренных упражнений – отличный способ усилить иммунитет.
Проветривать помещение. Практичный совет от многих болезней – проветривать комнату три раза в день по десять минут, широко открыв окно. Это держит воздух влажным, его сухость ухудшает состояние слизистых оболочек, что угнетает иммунитет.
Пить шалфейный чай. Его эфирные масла успокаивают слизистые оболочки, поддерживают их естественное функционирование, отгоняют патогенные микроорганизмы, укрепляют бронхи, облегчают дыхание.
Есть простые продукты. Облепиха содержит гораздо больше витамина С, чем цитрусовые. Витамин А (морковь, курага) оздоровляет слизистую ткань носа, горла. Витамин Е (масло зародышей пшеницы, яичный желток) способствует созреванию иммунных клеток.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие привычки могут «убить» иммунитет в сезон эпидемии коронавируса.
Оставить комментарий