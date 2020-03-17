Ученые назвали еду, отказ от которой вызывает тревожные расстройства

Специалисты из Канады провели исследование и выяснили, что отказ от овощей и фруктов даже в маленьких порциях может спровоцировать тревожные расстройства.Причем расстройство будет развиваться сильнее, если у человека в организме переизбыток жира.Ученые заявили, что, согласно результатам их исследований, если уровень жира в организме человека больше 36%, то риск возникновения тревожного расстройства у него возрастает на 70% и более. Также специалисты отметили, что тревожным расстройствам подвержены в основном одинокие люди – 13,9%. У тех, кто жил с партнером, этот показатель равнялся 7,8%.Участниками исследования канадских ученых стали более 26 тысяч человек. Их возраст колебался от 45 до 65 лет.