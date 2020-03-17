Недостаток фруктов и овощей в диете может провоцировать тревожность

«Хорошо известно, что потребление фруктов и овощей связано с физическим здоровьем. Это исследование добавляет все больше доказательств, что диета влияет и на психическое благополучие», - заявляет ведущий автор исследования, доктор Карен Дэвисон, профессор медицинских наук в Квантленском политехническом университете.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Environmental Research and Public Health, недостаток фруктов и овощей в повседневной диете, может увеличивать риск возникновения тревожных расстройств.Группа ученых воспользовалась данными Канадского продольного исследования по проблемам старения. Исследователи изучили информацию, собранную у почти 27 тыс. человек. Оценивался уровень их тревожности. При этом проводилось сравнение с доходом, полом, романтическим статусом, присутствием хронической боли, курением, употреблением алкоголя, употреблением фруктов и овощей и даже кондитерских изделий.Ученые обнаружили, что даже с учетом многих социальных, экономических факторов, и моментов, связанных со здоровьем и питанием, существовала значительная связь между низким потреблением фруктов и овощей и тревожными расстройствами. В частности, менее трех источников фруктов и овощей в день, приводило к повышению риска тревожного расстройства на 24 процента.