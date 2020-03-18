Здоровье кишечника. 5 привычек, которые могут его полностью разрушить
От здоровья кишечника зависит 70% ресурсов иммунной системы человека, но некоторые привычки могут его полностью разрушить. В их ряду, например, недостаток физической активности, чрезмерное потребление алкогольных напитков.
Как сообщает MedikForum.ru, кишечник является одним из самых главных органов, здоровье которого во многом определяет самочувствие человека, его склонность к разным заболеваниям. От работы кишечника зависит то, как организм справляется с патогенами, стрессом, а также обмен веществ, вес. Хотите хорошо себя чувствовать, быть стройным, не болеть, – избегайте следующих привычек, способных полностью его разрушить.
Недостаточное жевание пищи. После каждого укуса нужно жевать минимум 30 раз, но этим правилом часто пренебрегают. В результате на пищеварительный тракт ложится повышенная нагрузка, поскольку пища попадает в него сразу крупными фрагментами и с высоким содержанием сахара, не проходя нужного этапа усвоения во рту, слюна которого содержит специальные ферменты для его разложения. Итог всего этого – болезненные спазмы, вздутие, избыток газов.
Привычка переживать, нервничать. Стрессы снижают активность кишечника. Организм начинает использовать энергию исключительно для производства адреналина, пищеварительный тракт недополучает его и пищеварительная функция ослабевает. Чем дольше длится стрессовая ситуация, тем сильнее страдает здоровье органа, чаще возникают метеоризм, чувство переедания, спазмы, тошнота. Может развиться синдром раздраженного кишечника, делающий его мышцы особенно чувствительными.
Употребление пустых углеводов. Привычка есть много белого хлеба, мучных изделий, сладостей обедняет организм клетчаткой, поскольку такие продукты содержат ее крайне мало. При дефиците клетчатки размножаются бактерии, разрушающие здоровье кишечной флоры, вызывающие проблемы с пищеварением.
Малоподвижность. Из-за отсутствия движения пищеварительная система кишечника работает медленнее, ей становится сложнее расщеплять потребляемую пищу. Если выработаете привычку совершать небольшую прогулку в обеденный перерыв, это поспособствует тому, что кишечник начнет работать как часы.
Регулярное потребление алкоголя. Бутылочка пива после работы или бокал красного вина на ужин – даже небольшое количество алкоголя отрицательно влияет на функцию кишечника. Поглощаемый этанол влияет непосредственно на слизистую оболочку тонкой кишки, вызывает повреждение ее клеток, незначительное кровотечение. Частое употребление алкогольных напитков увеличивает риск развития колоректального рака (рак толстой кишки) в связи с неоднократным повреждением клеток.
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