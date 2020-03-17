Российский инфекционист предсказал рост заболеваемости из-за коронавируса
Рост заболеваемости коронавирусом в России в ближайшие недели неизбежен. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов.
По словам специалиста, уже сейчас зафиксированы случаи передачи COVID-19 внутри страны.
«Раньше это были завозные случаи, а теперь ситуация меняется. Это является маркером того, что инфицировано сейчас большее количество людей, чем расшифровано», - сказал Коновалов в интервью порталу «Лента.ру».
Он также подчеркнул, что скрытые носители – это обычная ситуация для любого инфекционного заболевания, и это совершенно нормально.
Коновалов добавил, что если пик заболеваемости COVID-19 в России получится оттянуть, то это значительно облегчит задачу системе здравоохранения, поскольку таким образом снижается число одновременно болеющих людей.
Ранее наш портал «Медикфорум» со ссылкой на ученых сообщил, какая группа крови наиболее всего подвержена коронавирусу.
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