Еще три человека заболели коронавирусом в Москве
Еще трое инфицированных коронавирусом выявлены в Москве за последние сутки. Таким образом, общее число заболевших в России выросло с 17 до 20 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Все трое заболевших – это граждане РФ, которые недавно вернулись из Италии. Пациентов госпитализировали, сейчас они находятся в инфекционных боксах. Сейчас специалисты выясняют, с кем контактировали в России инфицированные. Этих людей также попросят пройти медицинское обследование, передает информационное агентство «Интерфакс».
Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом в нашей стране выросло с 17 до 20 человек. Среди пациентов были 17 граждан России, два гражданина Китая и один итальянец. Несколько человек уже выздоровели и выписались из медучреждений.
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