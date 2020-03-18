В Европе не осталось стран без коронавируса
Последняя страна в Европе, где до последнего момента не было зафиксировано случаев COVID-19, перестала быть исключением. В Черногории 17 марта зарегистрировано два пациента с коронавирусом.
В Черногории вирусом заразились две пациентки 1948 и 1973 годов рождения. Сейчас состояние женщин врачи оценивают как стабильное, заявила премьер-министр балканской страны Душко Маркович.
Глава правительства уточнил, что ранее зараженные посещали одну из европейских стран, где была отмечена эпидемия COVID-19. О каком именно государстве идет речь – Маркович не стал уточнять, передает информационное агентство «Интерфакс».
Ранее наш портал «Медикфорум» сообщал, что Черногория остается последней в Европе страной, не затронутой коронавирусом. Однако на днях стало известно, что Черногория и соседняя с ней Сербия закрывают границы для иностранных граждан в связи с пандемией.
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