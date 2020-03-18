Россияне обратили внимание на витамин D3

В 2015 году производителям удалось сбыть на российском рынке таких БАДов на сумму 170,5 миллиона рублей. Однако в 2019 году объем продаж БАДов с витамином D3 составил 848,6 миллиона рублей.Статистика показывает, что продажи биологически активных добавок с витамином D3 увеличились в 3 раза за последние несколько лет.Примечательно, что жители "солнечных" регионов чаще употребляют витамин D3 в отличии от жителей "пасмурных" областей.