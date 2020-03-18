Россияне обратили внимание на витамин D3

БАДы с витамином D3

Компания DSM Group, которая проводит исследования фармацевтического рынка, сообщила о росте продаж биологически активных добавок, где главным действующим веществом является витамин D3. 

В 2015 году производителям удалось сбыть на российском рынке таких БАДов на сумму 170,5 миллиона рублей. Однако в 2019 году объем продаж БАДов с витамином D3 составил 848,6 миллиона рублей.

Статистика показывает, что продажи биологически активных добавок с витамином D3 увеличились в 3 раза за последние несколько лет.

Примечательно, что жители "солнечных" регионов чаще употребляют витамин D3 в отличии от жителей "пасмурных" областей.
Теги : витамины, D3, БАДы
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