Россияне обратили внимание на витамин D3
Компания DSM Group, которая проводит исследования фармацевтического рынка, сообщила о росте продаж биологически активных добавок, где главным действующим веществом является витамин D3.
В 2015 году производителям удалось сбыть на российском рынке таких БАДов на сумму 170,5 миллиона рублей. Однако в 2019 году объем продаж БАДов с витамином D3 составил 848,6 миллиона рублей.
Статистика показывает, что продажи биологически активных добавок с витамином D3 увеличились в 3 раза за последние несколько лет.
Примечательно, что жители "солнечных" регионов чаще употребляют витамин D3 в отличии от жителей "пасмурных" областей.
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