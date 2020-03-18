Как организм пытается сказать, что вы пьёте слишком мало воды
Вода является основным ингредиентом для метаболических и катаболических процессов в организме. От водного баланса зависит состояние кожи, ногтей, волос и даже внутренних органов. Нехватка воды провоцирует сбои в работе многих систем организма и даже приводит к психологическим расстройствам.
Самым явным признаком того, что в организме наблюдается нехватка воды - это редкие походы в туалет. Здоровый человек должен избавляться от лишней жидкости около 6-7 раз в день. Когда в организме начинает наблюдаться дефицит воды запускается процесс дегидратации, который часто провоцирует головные боли.
Если вы используете лосьоны и гели для увлажнения кожи, то это повод обратить внимание на водный баланс. Сухость кожи в большинстве случаев вызывается недостаточной выработкой подкожного жира, который предотвращает пересыхание кожи. Для его синтеза используется вода.
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