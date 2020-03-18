Как организм пытается сказать, что вы пьёте слишком мало воды

Самым явным признаком того, что в организме наблюдается нехватка воды - это редкие походы в туалет. Здоровый человек должен избавляться от лишней жидкости около 6-7 раз в день. Когда в организме начинает наблюдаться дефицит воды запускается процесс дегидратации, который часто провоцирует головные боли.Если вы используете лосьоны и гели для увлажнения кожи, то это повод обратить внимание на водный баланс. Сухость кожи в большинстве случаев вызывается недостаточной выработкой подкожного жира, который предотвращает пересыхание кожи. Для его синтеза используется вода.