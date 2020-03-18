4 главных вопроса по коронавирусу и ответы врача на них

На данный момент в России всего 114 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Но предупрежден, значит, вооружен. Вот четыре вопроса, ответы на которые стоит знать всем. Отвечает доктор Уильям Петри, профессор медицины и иммунолог из Медицинского центра Университета Вирджинии.COVID-19 проявляется чаще всего высокой температурой, кашлем и/или отдышкой.Если вы обнаружили указанные выше симптомы, вызовите врача на дом. Можно проконсультироваться по поводу симптомов по телефону.Если у вас присутствует насморк или заложенность носа, скорее всего, это не коронавирус, а сезонный грипп или другая ОРВИ.Если пригласить врача на дом невозможно или придется долго ждать, отправляйтесь в поликлинику. Обязательно наденьте маску.