4 главных вопроса по коронавирусу и ответы врача на них
На данный момент в России всего 114 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Но предупрежден, значит, вооружен. Вот четыре вопроса, ответы на которые стоит знать всем. Отвечает доктор Уильям Петри, профессор медицины и иммунолог из Медицинского центра Университета Вирджинии.
На какие симптомы обратить внимание?
COVID-19 проявляется чаще всего высокой температурой, кашлем и/или отдышкой.
Когда пора к врачу?
Если вы обнаружили указанные выше симптомы, вызовите врача на дом. Можно проконсультироваться по поводу симптомов по телефону.
У меня насморк, это коронавирус?
Если у вас присутствует насморк или заложенность носа, скорее всего, это не коронавирус, а сезонный грипп или другая ОРВИ.
Можно ли идти к врачу?
Если пригласить врача на дом невозможно или придется долго ждать, отправляйтесь в поликлинику. Обязательно наденьте маску.
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