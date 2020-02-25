Коронавирус выходит из-под контроля? Ответы на важные вопросы - симптомы, диагностика, лечение
Количество инфицированный коронавирусом выросло в Италии за выходные в несколько раз - 219 заболевших. Китай сообщает о большем количестве смертей, чем когда-либо за день. Вот ответы на важные вопросы о коронавирусе.
СимптомыСимптомы коронавируса похожи на грипп и включают в себя:
- высокая температура
- сухой кашель
- одышка
- затруднение дыхания
- усталость
"Считается, что время от заражения до начала заболевания может составлять до 14 дней. Недавно стало известно о человеке из провинции Хубэй, у которого не было симптомов 27 дней до начала заболевания", - пишет издание Focus.
Насколько опасен Covid-19?По данным ВОЗ, 80% пострадавших выздоравливают без специальной терапии. Приблизительно каждый шестой человек тяжело болеет, возникают трудности с дыханием.
У пожилых людей, и людей с хроническими заболеваниями (высокое давление, болезни сердца, диабет,) наблюдается рост числа серьезных осложнений. Насколько высок уровень смертности среди инфицированных людей, окончательно не выяснено. Пока называют цифру 2%.
Как коронавирус передается от человека к человеку?Коронавирус передается через капельным путем - при кашле, чихании. Вирус может передаваться фекально через рот, то есть через пищеварительную систему. Однако, по данным RKI, это окончательно не выяснено.
Могут ли люди без симптомов быть заразными?Видимо, это возможно. Риск заражения вирусом от человека без симптомов, с плохо выраженными симптомами, является низким, но не исключается.
Как диагностируется коронавирус?Если есть обоснованное подозрение, что человек заразился коронавирусом, это проверяется. Метод - полимеразная цепная реакция.
Какие варианты терапии доступны?Нет четкой причинно-следственной успешности терапии. Исследователи во всем мире интенсивно работают над новыми разработками. Есть клинические испытания, проверяющие возможные лекарства.
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