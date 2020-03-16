Немецкий врач рассказал, как защититься от коронавируса без лекарств
Коронавирус нового типа представляет особую опасность для людей, у которых ослаблен иммунитет. Чтобы повысить свои шансы перед опасным недугом нужно просто соблюдать простейшие правила, которые помогут сохранить и усилить иммунитет. Об этом изданию Bild рассказал немецкий врач Михэль Фельд. Он утверждает, что для эффективной защиты от COVID-19 не нужно принимать лекарства.
Медик из Германии советует больше времени проводить на свежем воздухе и заниматься физической активностью. Это способствует тому, что иммунитет улучшается. Благотворный эффект на легкие имеет их дополнительная вентиляция и кровообращение.
Немаловажным фактором является здоровый сон. Высыпаться необходимо обязательно, уделяя восстановлению организма не менее восьми часов в сутки. Именно это позволяет всем системам организма восстановиться и пополнить энергию.
По словам Фельда, не стоит забывать об авитаминозе, который истощает организм после зимы. Восполнить нехватку витаминов помогут свежие фрукты и овощи.
Наиболее эффективным методом профилактики коронавируса является полоскание рта. Медик рекомендовал не ждать опасных осложнений, а начать полоскать горло раствором хлоргексидина сразу после появления першения в горле.
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