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Что лучше защищает от нового коронавируса: мыло или спирт?

гель для рук

Мытье рук с мылом, а также использование дезинфицирующих средств остаются одними из основных рекомендаций ВОЗ по защите от нового коронавируса. Но данные средства имеют одну особенность: после открытия в них начинает испаряться спирт. Что же защищает лучше?

Как сообщает портал MedikForum.ru, новый коронавирус продолжает распространяться по миру, и, помимо рекомендаций о самоизоляции, социального дистанцирования, организации здравоохранения также подчеркивают необходимость регулярного мытья рук и применения дезинфицирующих средств ан основе спирта.

В результате спрос на такие средства стал ажиотажным, но существует один нюанс. Антисептики, содержащие этил, способный убивать микробы, бактерии и вирусы, со временем могут стать менее эффективными.

«После вскрытия спирт внутри контейнера с дезинфицирующим средством для рук начинает испаряться. Когда его уровень падает ниже 60 процентов, гели уже не столь эффективно уничтожают микробов», - данное мнение экспертов приводится британским изданием Express.

Особенно бесполезны старые антисептики, пролежавшие дома три года и больше.

По словам микробиолога, вице-президента по научным коммуникациям Американского совета по науке и здоровью Алекса Березова, использование дезинфицирующих средств для рук в домашних условиях – далеко не лучшая идея.

«Если вы находитесь дома и имеете доступ к мылу, лучше сохранять обеззараживающие гели нераспечатанными. Использовать их вместо мытья рук в условиях самоизоляции я не рекомендую. Мыло и вода являются гораздо более надежными средствами защиты от вируса», - сказал микробиолог.

Он пояснил: если руки загрязнены существенно, дезинфицирующий гель не очистит их должным образом – мытье с мылом в этом плане гораздо эффективнее.

«Спирт лучше использовать для дезинфекции поверхностей в домашних условиях. Это ограничит количество микробов, которые человек может собрать при прикосновении к ним», - добавил Березов.

Также возможно сделать самодельное дезинфицирующее средство для рук. Для этого нужно заполнить контейнер примерно на треть водкой, добавить 10 капель эфирного масла чайного дерева, эфирного масла лаванды. Оставшуюся часть наполните гелем алоэ вера и встряхните. Антисептик готов.

Ранее портал MedikForum.ru публиковал советы для защиты от коронавируса от врача из Италии.
Теги : коронавирус
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Что лучше защищает от нового коронавируса: мыло или спирт?