Что лучше защищает от нового коронавируса: мыло или спирт?

«После вскрытия спирт внутри контейнера с дезинфицирующим средством для рук начинает испаряться. Когда его уровень падает ниже 60 процентов, гели уже не столь эффективно уничтожают микробов», - данное мнение экспертов приводится британским изданием Express.

«Если вы находитесь дома и имеете доступ к мылу, лучше сохранять обеззараживающие гели нераспечатанными. Использовать их вместо мытья рук в условиях самоизоляции я не рекомендую. Мыло и вода являются гораздо более надежными средствами защиты от вируса», - сказал микробиолог.

«Спирт лучше использовать для дезинфекции поверхностей в домашних условиях. Это ограничит количество микробов, которые человек может собрать при прикосновении к ним», - добавил Березов.