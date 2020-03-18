В Москве за сутки зафиксировали 30 новых случаев заболевания коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки зафиксировали 30 новых случаев заражения коронавирусом, из них один случай произошел с ребенком. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.





Уточняется, что 25 человек проходят лечение в больнице в Коммунарке. Еще четверо доставлены в ИКБ №2, среди них – один ребенок. Еще один ребенок находится в больнице Башляевой, передает РИА Новости.





Ранее сообщалось, что общее количество зараженных в России достигло 147 человек.