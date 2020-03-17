Около 14 тысяч человек в мире заразились новым коронавирусом за сутки

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) около 14 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за последние сутки, 862 человека умерли. Об этом сообщается в отчете ВОЗ.





Так, за сутки в мире зафиксировали 13 903 новых случая заражения коронавирусом, из них только 29 - в КНР. Таким образом, общее количество заразившихся составляет 167 511 человек, сообщает РИА Новости.





Также за сутки от коронавируса умерли 862 человека, из которых 848 - за пределами КНР. Общее число скончавшихся в мире достигло 6606, из которых 3388 - за пределами Китая.





Вирус уже распространился на 151 страну.