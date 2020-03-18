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Из-за коронавируса поездка в Европу станет основанием для оплачиваемых двух недель карантина

Из-за коронавируса поездка в Европу станет основанием для оплачиваемых двух недель карантина

После возвращения домой путешественники смогут заказать себе больничный дистанционно.

Россияне, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, должны на две недели закрыться у себя дома на карантин. При этом вынужденная изоляция будет им оплачиваться, как больничный лист. Единственная разница в том, что оплата будет идти не от работодателя, а напрямую из Фонда социального страхования. Причем, первую часть транша путешественник получит уже через неделю после самоизоляции, а вторую – уже после закрытия листка нетрудоспособности.

Для того, чтобы не создавать опасность распространения коронавируса, возможно привезенного из Европы, россиянину достаточно просто зайти на сайт Фонда социального страхования и там же заполнить соответствующее заявление, подкрепив его фотографиями документов, подтверждающих, что он действительно был во время пандемии в стране, где свирепствует коронавирус.

Правила начнут действовать с 20 марта. Правительство России уже приняло соответствующее постановление. Практика получения больничных дистанционно используется в РФ впервые.

- Минтруд совместно с Фондом социального страхования запускает механизм, который даст находящимся на карантине гражданам возможность удобно оформить больничный, а тем, кто посещает медицинские учреждения, - избежать контактов с потенциальными носителями вируса, - прокомментировал нововведение министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Власти Москвы напомнили жителям столицы о последствиях нарушения карантинного режима. Сейчас все прибывшие из стран со сложной эпидемиологической обстановкой направляются на двухнедельный карантин. Если у них в течение двух недель не обнаруживаются симптомы коронавируса нового типа: насморк, кашель и повышенная температура, то пациента переводят на домашний карантин.
Теги : карантин, дистанционный больничный, коронавирус
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