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Пожилым людям рекомендовали ограничить контакты с родственниками из-за коронавируса

пожилая женщина

Люди зрелого возраста находятся в группе риска по в первую очередь причине того, что у них менее сильный иммунитет. Вирусные инфекции для них представляют особую опасность, поскольку могут привести к развитию пневмонии. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации пенсионерам меньше контактировать с родственниками и по возможности избегать поездок в общественном транспорте и походов в магазины.

Также пожилым людям советуют не посещать центры госуслуг и банки. Оптимальное решение на этот период – попросить сходить за продуктами родственников, а коммунальные услуги оплачивать с помощью интернета.

Специалисты рекомендуют чаще мыть руки, особенно после посещения общественных мест и перед приготовлением пищи. Нельзя прикасаться немытыми руками к лицу. Кроме того, необходимо ограничить контакты с близкими и друзьями, особенно с теми, кто вернулся из зарубежной поездки с признаки простуды.
Теги : пожилые люди, коронавирус, карантин, иммунитет
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Пожилым людям рекомендовали ограничить контакты с родственниками из-за коронавируса
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