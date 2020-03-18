Пожилым людям рекомендовали ограничить контакты с родственниками из-за коронавируса

Люди зрелого возраста находятся в группе риска по в первую очередь причине того, что у них менее сильный иммунитет. Вирусные инфекции для них представляют особую опасность, поскольку могут привести к развитию пневмонии. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации пенсионерам меньше контактировать с родственниками и по возможности избегать поездок в общественном транспорте и походов в магазины.Специалисты рекомендуют чаще мыть руки, особенно после посещения общественных мест и перед приготовлением пищи. Нельзя прикасаться немытыми руками к лицу. Кроме того, необходимо ограничить контакты с близкими и друзьями, особенно с теми, кто вернулся из зарубежной поездки с признаки простуды.