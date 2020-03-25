Опасность бессонницы: как бороться с нарушениями сна

Бессонница - это не просто нежелание спать в положенное время суток. Недуг проявляется разными способами: от регулярных пробуждений по ночам до сидения на кровати в попытке поскорее уснуть, но невозможности сделать это.





Если кажется, что бессонница никак не повлияет на здоровье, то глубоко заблуждаетесь. Ряд последствий ожидает людей, страдающих от нарушений сна. Об опасности бессонницы и методах борьбы расскажет MedikForum.ru.





Опасные проявления бессонницы





Бессонница влияет на нервную систему человека: делает сонливым, неспособным концентрироваться, проявлять внимательность. Несколько ночей без сна ухудшает качество жизни.





Отсутствие сна приводит к ухудшению памяти. Затянувшиеся нарушения вызывают галлюцинации, перепады настроения. Мозг не способен перерабатывать информацию, полученную за день. Всё лишнее удаляется из памяти, хотя на самом деле может быть важно. Хронические недосыпы в первую очередь проявляются на данной функции — способности запоминать.





Поздно ложиться спать или спать меньше четырех часов — такая привычка провоцирует ожирение. Нарушается обмен веществ, увеличивается выработка гормонов, ответственных за усиление аппетита, а выработка гормонов, перерабатывающих жир в энергию, ухудшается.





Бессонница способна вызвать преждевременное старение. От недостаточного количества сна снижается образование коллагена, эластина, позволяющего держать кожу упругой и молодой. Возникают покраснение глаз, отёчность, синяки под глазами, землистый оттенок кожи. Внешний вид ухудшается.





Дефицит сна негативно сказывается на состоянии иммунитета. Статистика показала: невысыпающиеся люди страдают от простуд в три раза чаще остальных. Повышается риск онкологических заболеваний, психических расстройств, сердечно-сосудистых болезней.





Плохое настроение — постоянный спутник бессонницы. В два раза чаще образуется депрессия, стрессы. Только наладив сон можно говорить о выздоровлении.





Как бороться с бессонницей





Когда причиной бессонницы является стресс, то достаточно улучшения состояния, краткого курса приёма снотворных препаратов. Легкие успокаивающие растворы, травяные сборы также помогают в борьбе с бессонницей по данной причине.





Важно понимать поведение человека при бессоннице и соблюдать ряд правил:





Нельзя заставлять себя спать. Это должно быть искреннее желание.

Не стоит лежать в постели, считая овец, но не засыпать.

Дневной сон при бессоннице находится под запретом.

Психоэмоциональные нагрузки перед сном запрещены. Телефон, телевизор, плохие новости — тоже.

Необходимо релаксировать, научиться расслабляться.





Бессонница может быть кратковременной. Одна ночь без сна не скажется на здоровье. Но если это вошло в привычку, стресс прошёл, а бессонница продолжает мучать, необходимо обратиться к врачу-сомнологу за консультацией.