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Опасность бессонницы: как бороться с нарушениями сна

Бессонница

Бессонница - это не просто нежелание спать в положенное время суток. Недуг проявляется разными способами: от регулярных пробуждений по ночам до сидения на кровати в попытке поскорее уснуть, но невозможности сделать это.

Если кажется, что бессонница никак не повлияет на здоровье, то глубоко заблуждаетесь. Ряд последствий ожидает людей, страдающих от нарушений сна. Об опасности бессонницы и методах борьбы расскажет MedikForum.ru.

Опасные проявления бессонницы


Бессонница

Бессонница влияет на нервную систему человека: делает сонливым, неспособным концентрироваться, проявлять внимательность. Несколько ночей без сна ухудшает качество жизни.

Отсутствие сна приводит к ухудшению памяти. Затянувшиеся нарушения вызывают галлюцинации, перепады настроения. Мозг не способен перерабатывать информацию, полученную за день. Всё лишнее удаляется из памяти, хотя на самом деле может быть важно. Хронические недосыпы в первую очередь проявляются на данной функции — способности запоминать.

Поздно ложиться спать или спать меньше четырех часов — такая привычка провоцирует ожирение. Нарушается обмен веществ, увеличивается выработка гормонов, ответственных за усиление аппетита, а выработка гормонов, перерабатывающих жир в энергию, ухудшается.

Бессонница

Бессонница способна вызвать преждевременное старение. От недостаточного количества сна снижается образование коллагена, эластина, позволяющего держать кожу упругой и молодой. Возникают покраснение глаз, отёчность, синяки под глазами, землистый оттенок кожи. Внешний вид ухудшается.

Дефицит сна негативно сказывается на состоянии иммунитета. Статистика показала: невысыпающиеся люди страдают от простуд в три раза чаще остальных. Повышается риск онкологических заболеваний, психических расстройств, сердечно-сосудистых болезней.

Плохое настроение — постоянный спутник бессонницы. В два раза чаще образуется депрессия, стрессы. Только наладив сон можно говорить о выздоровлении.

Бессонница

Как бороться с бессонницей


Когда причиной бессонницы является стресс, то достаточно улучшения состояния, краткого курса приёма снотворных препаратов. Легкие успокаивающие растворы, травяные сборы также помогают в борьбе с бессонницей по данной причине.

Важно понимать поведение человека при бессоннице и соблюдать ряд правил:

  • Нельзя заставлять себя спать. Это должно быть искреннее желание.
  • Не стоит лежать в постели, считая овец, но не засыпать.
  • Дневной сон при бессоннице находится под запретом.
  • Психоэмоциональные нагрузки перед сном запрещены. Телефон, телевизор, плохие новости — тоже.
  • Необходимо релаксировать, научиться расслабляться.

Бессонница

Бессонница может быть кратковременной. Одна ночь без сна не скажется на здоровье. Но если это вошло в привычку, стресс прошёл, а бессонница продолжает мучать, необходимо обратиться к врачу-сомнологу за консультацией.
Теги : бессонница, сон, нарушения сна
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За сутки в Испании умерло рекордное количество больных COVID-19
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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 414 тысяч, умерли более 18 тысяч человек