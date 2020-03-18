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Коронавирус может иметь долгосрочные последствия для здоровья - фиброз легких

Коронавирус может иметь долгосрочные последствия для здоровья - фиброз легких

У гонконгских врачей появилось первоначальное представление о возможных долгосрочных последствиях, которые могут возникнуть в результате коронавируса. Необратимое повреждение легкий - одно из них.

Гонконгские врачи сообщают о поздних эффектах у выздоровевших от коронавируса пациентов

Как показал отчет, некоторые пациенты, которые выздоровели от коронавируса Covid-19, страдали сниженной функцией легких и теперь испытывают удушье при быстрой ходьбе.

Доктор Оуэн Цанг Так-инь, медицинский директор Центра инфекционных заболеваний при больнице принцессы Маргарет в Квай Чун, сказал, что врачи уже наблюдали около дюжины выписанных пациентов на последующих приемах. Двое-трое были неспособны делать то, что делали в прошлом.

«Они задыхаются, если идут немного быстрее», - сказал Цанг на брифинге для СМИ в четверг.  - У некоторых пациентов может наблюдаться снижение функции легких на 20-30% [после выздоровления]».

Цанг, возглавляющий целевую группу по клиническому ведению инфекций, сказал, что пациенты пройдут тесты, чтобы определить функции легких. Для укрепления легких будет организована физиотерапия.

Легочный фиброз от коронавируса

Оценить долгосрочный эффект на выздоровевших от коронавируса пациентов пока не представляется возможным. Развивается ли у них легочный фиброз (ткань легкого затвердевает и орган не может функционировать должным образом), или эти последствия имеют временный характер, еще предстоит выяснить - пациентов с симптомами мало.

Всем прошедшим через инфекцию коронавируса рекомендуются упражнения для укрепления сердечно-сосудистой системы (ходьба, плавание), чтобы помочь легким восстановиться.


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Теги : коронавирус
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