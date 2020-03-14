Медики предупредили о тяжелых последствиях коронавируса
Пневмония нового типа приводит к осложнениям в работе жизненно важных органов.
Китайские врачи обратили внимание, что у нескольких человек, переболевших коронавирусом нового типа, отмечается ухудшение работы легких.
Эти выводы были сделаны после наблюдения за 12 пациентами, перенесшими COVID-19 и выписанными из клиники после излечения. Уже несколько человек пожаловались на то, что после выздоровления уже не в состоянии переносить нагрузки, которые до болезни давались им легко.
Например, быстро ходить или бегать. Они начинают задыхаться.
- В данном случае речь идет о снижении функции легких на 20-30 процентов, - заявила врач Оуэн Цзэн.
Для укрепления легких жертвам коронавируса будут назначены дополнительные физиопроцедуры. Пока не известно, как долго продлятся негативные последствия коронавируса для организма человека и можно ли от них избавиться.
Ранее китайские врачи заподозрили, что коронавирус может негативно отразиться на репродуктивной системе мужчин, и обратились с призывом ко всем переболевшим сдать анализы на фертильность. После поднявшейся в сети паники сообщение было удалено с официального сайта администрации провинции Хубэй.
Симптомы коронавируса нового типа и острой респираторной вирусной инфекции очень схожи. Однако медики выделяют одно различие, которое позволяет им практически безошибочно идентифицировать болезнь. Об этом различии журналистам рассказал вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.
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