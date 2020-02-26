Исследование препарата для лечения коронавируса начинается в США
Во вторник было объявлено, что первое клиническое исследование возможного лечения коронавируса в США будет проводится в штате Небраска. Ожидается, что в него войдут 400 пациентов в 50 точках мира.
Половина пациентов получит противовирусный препарат Ремдесивир, а другая половина - плацебо. Несколько исследований этого препарата уже проводятся на международном уровне.
Доктор Андре Калил, куратор программы из Медицинского центра Университета Небраски, сказал, что клиническое испытание было разработано быстро в ответ на вспышку коронавируса, возникшую в Китае. Пациенты, которые госпитализированы с COVID-19, будут иметь право присоединиться к исследованию, если у них есть сильные или умеренные симптомы.
«Цель - помочь людям, особенно нуждающихся в лечении», - сказал Калил.Четырнадцать человек, эвакуированных с круизного лайнера в Японии, проходят лечение в медицинском центре Университета Небраски. Двенадцать из них дали положительный результат на коронавирус.
Не существует проверенных способов лечения или вакцин против нового и загадочного вируса, заразившего 80 000 человек в мире, (умерло 2700 человек).
Как лечат коронавирус сегодня?Врачи дают пациентам жаропонижающие, обезболивающие, чтобы облегчить симптомы: высокую температуру, кашель, одышку. Для пациентов в тяжелом состоянии, врачи используют искусственную вентиляцию легких, чтобы помочь дышать, или аппарат, который качает и насыщает кислородом их кровь вне тела, облегчая нагрузку на сердце и легкие.
В проекте исследовательского плана, опубликованном в прошлом месяце, Всемирная организация здравоохранения заявила, что ремдесивир считается «наиболее перспективным кандидатом для лечения коронавируса».
Медикфорум писал, что средиземноморская диета улучшает кишечный микробиом.
Оставить комментарий