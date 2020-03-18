18-03-2020 20:28 - Эпидемию COVID-19 могут победить. Открыто антитело, блокирующее вирус18-03-2020 20:13 - Названа группа крови, наиболее подверженная COVID-1918-03-2020 20:02 - Коронавирусом заражены 1 000 000 человек? Имитационное исследование в Science18-03-2020 19:26 - Первый перенесший коронавирус в России дал рекомендации, как не заболеть18-03-2020 19:24 - Коронавирус может иметь долгосрочные последствия для здоровья - фиброз легких18-03-2020 18:48 - Пожилым людям рекомендовали ограничить контакты с родственниками из-за коронавируса18-03-2020 17:53 - Из-за коронавируса поездка в Европу станет основанием для оплачиваемых двух недель карантина18-03-2020 16:53 - Глава Института Коха пояснил прогноз о двухлетней пандемии коронавируса18-03-2020 16:37 - Ученые выяснили срок жизни нового коронавируса на разных поверхностях18-03-2020 16:19 - Мэр Нью-Йорка заявил о возможном запрете выходить на улицу для 8,6 миллионов жителей18-03-2020 16:07 - В Москве за сутки зафиксировали 30 новых случаев заболевания коронавирусом18-03-2020 15:49 - Антитела выживших после коронавируса COVID-19 хотят использовать для лечения и профилактики18-03-2020 15:48 - Китайские ученые назвали эффективное лекарство от коронавируса18-03-2020 15:24 - Лыжный след коронавируса18-03-2020 15:08 - Маски не останавливают распространение коронавируса - эксперты ВОЗ

Первый перенесший коронавирус в России дал рекомендации, как не заболеть

коронавирус

Первым, кто заболел коронавирусом и успешно излечился, стал гражданин Китая. Мужчина проходил лечение в больнице Забайкальского края. Пробы показали, что следов вируса в организме больше нет и бывший больной сейчас чувствует себя хорошо.

Члены его семьи рассказали журналистам, что они внимательно следят за ситуацией с распространением коронавируса в мире, а также стараются вести здоровый образ жизни. В частности, супруга перенесшего коронавирус мужчины посоветовала не поддаваться панике. По словам женщины, очень важно уделять время отдыху и сохранять позитивный настрой.

Медики в свою очередь рекомендуют надевать медицинские маски в людных местах, проветривать помещения, свести к минимуму курение и перестать употреблять алкоголь.
Теги : коронавирус, COVID-19, выздоровление, Китай
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Эпидемию COVID-19 могут победить. Открыто антитело, блокирующее вирус
Названа группа крови, наиболее подверженная COVID-19
Ученые: корица поможет избавиться от ожирения