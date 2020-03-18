Первый перенесший коронавирус в России дал рекомендации, как не заболеть

Первым, кто заболел коронавирусом и успешно излечился, стал гражданин Китая. Мужчина проходил лечение в больнице Забайкальского края. Пробы показали, что следов вируса в организме больше нет и бывший больной сейчас чувствует себя хорошо.Члены его семьи рассказали журналистам, что они внимательно следят за ситуацией с распространением коронавируса в мире, а также стараются вести здоровый образ жизни. В частности, супруга перенесшего коронавирус мужчины посоветовала не поддаваться панике. По словам женщины, очень важно уделять время отдыху и сохранять позитивный настрой.