Петербургские медики наблюдают за 811 людьми с подозрением на коронавирус Артур Федоров 03-03-2020 02:50

Медицинские работники Санкт-Петербурга ведут наблюдение за 811 людьми, которые могут быть инфицированы коронавирусом нового типа. У них были обнаружены симптомы острой респираторной вирусной инфекции. Пока ни у одного человека не подтвердилось наличие вируса COVID-19 в организме. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.



Из общего количества людей, которые находятся под наблюдением, 696 - граждане Китая. Сейчас Роспотребнадзор с особыми вниманием относится к туристам, прибывающим в Россию из стран, где наблюдаются вспышки коронавируса. В первую очередь проверяются путешественники, приехавшие из Ирана, Южной Кореи, Италии и Китая.