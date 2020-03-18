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Коронавирусом заражены 1 000 000 человек? Имитационное исследование в Science

Коронавирусом заражены 1 000 000 человек? Имитационное исследование в Science

В мире до миллиона человек могут быть заражены коронавирусом - по мнению медицинских экспертов, большинство инфекций остаются незамеченными. По расчетам шесть из семи инфекций могут оставаться скрытыми. 

Это утверждают ученые, в статье, опубликованной в журнале Science

Анализ показал: особенно в первые дни эпидемии, около 86 процентов случаев коронавируса Covid 19 остались незамеченными. Но именно эти незарегистрированные инфекции были причиной примерно двух третей диагностированных случаев. 
«Вспышка коронавируса Covid 19 в Китае произошла в основном из-за людей, у которых симптомы были слабыми или отсутствовали, они остались незамеченными», - сказал соавтор Джеффри Шаман из Колумбийского университета в Нью-Йорке.

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Это может произойти в других странах - и это объясняет быстро растущее число случаев в Италии, в Германии. Это означает, что нераскрытая цифра для необнаруженных коронавирусных инфекций может, по мнению исследователей, составлять шесть из семи случаев в мире. 
«Если вы переведете это на 150 000 диагностированных случаев коронавируса Covid 19, истинное число инфицированных приближается к миллиону», - говорит Шаман.
Повышенная осведомленность о рисках, защитные меры и ограничения на поездки уже помогли замедлить распространение инфекций.
«Но если коронавирус следует модели гриппа H1N1, он будет распространяться по всему миру и станет пятым известным коронавирусом поражающим людей».

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Теги : коронавирус
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