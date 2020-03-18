Коронавирусом заражены 1 000 000 человек? Имитационное исследование в Science

«Вспышка коронавируса Covid 19 в Китае произошла в основном из-за людей, у которых симптомы были слабыми или отсутствовали, они остались незамеченными», - сказал соавтор Джеффри Шаман из Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Европу ожидает существенный рост

«Если вы переведете это на 150 000 диагностированных случаев коронавируса Covid 19, истинное число инфицированных приближается к миллиону», - говорит Шаман.

«Но если коронавирус следует модели гриппа H1N1, он будет распространяться по всему миру и станет пятым известным коронавирусом поражающим людей».