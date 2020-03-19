Маски и перчатки не защищают от коронавируса, эксперты

«Существуют определенные ограничения на то, как маска защищает от заражения. Увы, но самая эффективная мера на данный момент – постоянное мытье рук», - отмечает директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Уже закупились масками и перчатками, чтобы выходить на улицу? Что же, отложите их в ящик подальше. Эти «аксессуары» не являются эффективными в предотвращении распространения коронавируса. Может быть даже обратный эффект.При этом покупка масок гражданским населением приводит к их нехватке для медицинского персонала, что растягивает пандемию.Так министр здравоохранения Франции Оливье Веран отметил, что очень удивлен увидеть людей на улице в масках, когда подобной рекомендации не дается. Однако люди надевают их на всякий случай.Эксперты отмечают, что масками создается ложное впечатление безопасности. При этом прикосновение к ним может привести к переносу инфекции на кожу лица, что повышает риск заражения.