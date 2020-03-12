Помогают ли одноразовые перчатки избежать заражения коронавирусом COVID-19?
По мере увеличения случаев заражения коронавирусом COVID-19 люди все чаще начинают носить одноразовые перчатки, чтобы избежать инфицирования им. Но является ли ношение одноразовых перчаток в повседневной жизни действительно эффективным способом защитить себя от нового вируса?
Как сообщает MedikForum.ru, на вопрос о том, помогают ли одноразовые перчатки избежать заражения коронавирусом, дали ответ эксперты по инфекционным заболевания из Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США.
Специалисты поясняют: помимо капельного пути коронавирус также может передаваться при тесном контакте, например при прикосновении или рукопожатии.
«Прикосновение к поверхности, которая была заражена вирусом, а затем касание рта, носа или глаз предварительно не вымытыми руками, может привести к заражению», - подтвердили они.
В то же время врачи-инфекционисты предупреждают: одноразовые перчатки, также как маски для лица, дают ложное чувство безопасности, и не рекомендуются для ежедневного использования.
По их словам, латексные медицинские перчатки не предназначены для повседневного использования и легко рвутся. Кроме того, ношение перчаток ослабляет бдительность людей и способствуют не слишком тщательной гигиене рук.
«Люди начинают носить одноразовые перчатки в быту, даже если у них дома нет пациента с коронавирусом, что совершенно излишне. К тому же носят их не надлежащим образом, - например, снимают их, чтобы использовать телефон. Кроме того, нося перчатки, они все еще сохраняют привычку касаться лица», - пояснил Ричард Уоткинс, доцент кафедры внутренней медицины в Северо-восточном медицинском университете Огайо.
Вдобавок доктор Уоткинс заметил, что потребность в перчатках может поспособствовать их нехватке среди медицинских работников, которые действительно в них нуждаются.
Таким образом, эксперты не рекомендуют широкой общественности носить одноразовые перчатки для защиты от заражения COVID-19. Однако советуют носить одноразовые перчатки тем, кто ухаживает за человеком с диагностированным коронавирусом, - особенно при контакте с его бельем, одеждой и биологическими жидкостями.
Медики подчеркивают, что соблюдение правил гигиены рук по-прежнему является лучшим способом предотвращения распространения COVID-19.
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