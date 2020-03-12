Помогают ли одноразовые перчатки избежать заражения коронавирусом COVID-19?

«Прикосновение к поверхности, которая была заражена вирусом, а затем касание рта, носа или глаз предварительно не вымытыми руками, может привести к заражению», - подтвердили они.

«Люди начинают носить одноразовые перчатки в быту, даже если у них дома нет пациента с коронавирусом, что совершенно излишне. К тому же носят их не надлежащим образом, - например, снимают их, чтобы использовать телефон. Кроме того, нося перчатки, они все еще сохраняют привычку касаться лица», - пояснил Ричард Уоткинс, доцент кафедры внутренней медицины в Северо-восточном медицинском университете Огайо.