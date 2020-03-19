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Как своими руками сделать противовирусную маску в домашних условиях

Как своими руками сделать противовирусную маску в домашних условиях

Ценный совет своим землякам дал начальник управления торговли донской столицы после проверки городских аптек.

Начальник управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону Константин Тихонов нашел оригинальный способ борьбы с дефицитом медицинских масок в аптеках. Он предложил жителям заняться их изготовлением самостоятельно.

— Трагедии в отсутствии фабричных медицинских масок в отдельных аптеках и гипермаркетах я не вижу. Подобная маска легко изготавливается из нескольких слоев бинта или марли, и по эффективности она ничем не уступит заводским. Нет никакого повода для паники, — заявил Тихонов.

До этого заявления специалисты управления торговли и бытового обслуживания донской столицы лично проверили 92 городские аптеки и выяснили, что средства персональной защиты для взрослых остались только в четырех из них. Детские маски на момент проверки, можно было купить в восьми фармацевтических учреждениях города, но и их осталось считанное количество.

При этом противовирусные препараты были в наличии во всех аптеках, их можно также приобрести через аптечные онлайн-сервисы с доставкой прямо к порогу дома.

Роспотребнадзор считает, что маска необходима людям, ухаживающим за больным, в поликлиниках, больницах, местах массового скопления людей во время эпидемии. В быту и во время прогулок на свежем воздухе ношение маски здоровому человеку не является необходимостью. Более эффективно маски защищают, если ее носит больной.

Кстати, изготовить маску ничем не уступающую по защитным свойствам заводским аналогам действительно очень просто. Для этого нужно взять марлю длиной не менее 90 сантиметров и шириной 40 сантиметров сложить пополам по длине и разрезать по краям для завязок. В середину самодельной маски следует вложить тонкий слой ваты и прошить крупными стежками, чтобы защитный слой не вываливался. Защитных свойств такой маски хватает на четыре часа, после чего ее следует заменить на новую, а эту утилизировать.

Кстати, делать маски из туалетной бумаги специалисты не рекомендуют ввиду их неэффективности. Нельзя и стирать уже использованные маски, таким образом их защитные свойства не восстанавливаются.
Теги : защитные маски, коронавирус
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