В Таганроге школы и детские сады не будут закрывать из-за коронавируса

Городская администрация считает, что ситуация находится под контролем.В Таганроге решили не закрывать школы и детские сады в связи с угрозой эпидемии коронавируса. Об этом заявила на пресс-конференции заместитель главы администрации города по социальным вопросам Ирина Голубева.Чиновница уверяет, что ситуация в школах и детских дошкольных заведениях стабильная. При этом в одном классе 33 лицея уже объявлен карантин по ОРВИ. В остальных учебных заведениях дети хоть и болеют, но эпидпорог в 20%, после которого объявляется эпидемия, не преодолен.На родине Антона Чехова 30 школ, в которых обучается 26 тысяч учеников, 56 детских садов посещают 12,6 тысяч детей.Стоит заметить, что с понедельника, 16 марта, на удаленную форму обучения перешли все донские вузы, в том числе их филиалы и отделения, находящиеся в Таганроге.В Ростовской области не зарегистрировано ни одного подтвержденного лабораторно случая коронавируса, хотя за время пандемии было проверено 783 человека и 251 из них все еще находится под наблюдением врачей.Стоит заметить, что ни в Ростове-на-Дону, ни тем более в Таганроге нет тестов для проверки на коронавирус, которые бы можно было использовать для проверки населения, в случае возникновения симптомов, напоминающих опасное заболевание. Поэтому при всех жалобах на здоровье ставится привычный диагноз ОРВИ.