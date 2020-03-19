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В Таганроге школы и детские сады не будут закрывать из-за коронавируса

В Таганроге школы и детские сады не будут закрывать из-за коронавируса

Городская администрация считает, что ситуация находится под контролем.

В Таганроге решили не закрывать школы и детские сады в связи с угрозой эпидемии коронавируса. Об этом заявила на пресс-конференции заместитель главы администрации города по социальным вопросам Ирина Голубева. 

Чиновница уверяет, что ситуация в школах и детских дошкольных заведениях стабильная. При этом в одном классе 33 лицея уже объявлен карантин по ОРВИ. В остальных учебных заведениях дети хоть и болеют, но эпидпорог в 20%, после которого объявляется эпидемия, не преодолен.

На родине Антона Чехова 30 школ, в которых обучается 26 тысяч учеников, 56 детских садов посещают 12,6 тысяч детей. 
Стоит заметить, что с понедельника, 16 марта, на удаленную форму обучения перешли все донские вузы, в том числе их филиалы и отделения, находящиеся в Таганроге.

В Ростовской области не зарегистрировано ни одного подтвержденного лабораторно случая коронавируса, хотя за время пандемии было проверено 783 человека и 251 из них все еще находится под наблюдением врачей.

Стоит заметить, что ни в Ростове-на-Дону, ни тем более в Таганроге нет тестов для проверки на коронавирус, которые бы можно было использовать для проверки населения, в случае возникновения симптомов, напоминающих опасное заболевание. Поэтому при всех жалобах на здоровье ставится привычный диагноз ОРВИ. 
Теги : карантин, коронавирус
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Италия сообщает о 475 новых случаях смерти от коронавируса - самое большое количество жертв за день
В Таганроге школы и детские сады не будут закрывать из-за коронавируса
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