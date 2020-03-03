Пока весь мир спасается от коронавируса, в Таганрог завезли экзотический грипп
Жительница южного города доставила его прямиком из Шри-Ланки.
С родины великого русского писателя Антона Чехова бодро рапортуют, что коронавируса на территории Таганрога не выявлено. Но, чтобы не было так скучно, в город доставили вирус экзотического гриппа А.
Жительница южного города, расположенного неподалеку от областного центра Ростовской области привезла заразу с отдыха в Шри-Ланке.
Спустя некоторое время после возвращения с курорта у таганроженки поднялась температура до 40°С и ей пришлось обратиться за экстренной помощью в больницу. Усилия медиков принесли пользу, и сейчас жизни пациентки уже ничего не угрожает, заявил руководитель Роспотребнадзора по Таганрогу Сергей Мусиенко. Успела ли путешественница наделить заразой окружающих, не сообщается.
В целом ситуация с гриппом в Таганроге под контролем, пока лабораторно подтверждённый вирус типа В обнаружен лишь у девяти жителей города, все они сами виноваты, потому как были не привиты. Сергей Мусиенко напомнил, что прививки от гриппа предусмотрительно сделали 47% горожан, благодаря чему, эпидемии в Таганроге нет.
За минувшую неделю зафиксировано 4 случая гриппа, 16 внебольничных пневмоний, 1453 заболеваний ОРВИ.
МедикФорум писал об отличиях симптомов коронавируса нового типа и острой респираторной вирусной инфекции. Медики выделяют одно различие, которое позволяет им практически безошибочно идентифицировать болезнь. Об этом различии журналистам рассказал вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.
По его словам, ОРВИ в большинстве случаев сопровождается высокой температурой. А новый тип коронавируса не имеет такого симптома.
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