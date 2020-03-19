Инфекционист рассказал, чем можно заменить медицинскую маску

Если в аптеке не оказалось медицинских масок, их можно сделать самостоятельно из того, что есть под рукой, говорят врачи. Для этого подойдут бинты, платки и шарфы. Не нужно забывать и о защите глаз – через них также можно заразиться коронавирусной инфекцией. Также медики рекомендуют чаще мыть руки и избегать контактов с другими людьми.Маску лучше всего использовать четырехслойную, утверждают специалисты.Следует помнить, что такая маска является временной и носить ее можно не более двух часов.Также в качестве защиты подойдет плотный шарф. Им можно прикрывать лицо, если рядом находятся те, кто кашляет или чихает.Для защиты глаз, по словам врачей, можно надеть специальные медицинские очки, либо обычные солнцезащитные.