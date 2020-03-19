Инфекционист рассказал, чем можно заменить медицинскую маску
Если в аптеке не оказалось медицинских масок, их можно сделать самостоятельно из того, что есть под рукой, говорят врачи. Для этого подойдут бинты, платки и шарфы. Не нужно забывать и о защите глаз – через них также можно заразиться коронавирусной инфекцией. Также медики рекомендуют чаще мыть руки и избегать контактов с другими людьми.
Маску лучше всего использовать четырехслойную, утверждают специалисты. Если нет возможности приобрести медицинскую маску в аптеке, необходимо сделать ее самим. Например, для этих целей отлично подойдет марля или бинт. Следует помнить, что такая маска является временной и носить ее можно не более двух часов.
Также в качестве защиты подойдет плотный шарф. Им можно прикрывать лицо, если рядом находятся те, кто кашляет или чихает.
Для защиты глаз, по словам врачей, можно надеть специальные медицинские очки, либо обычные солнцезащитные.
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