Врачи рассказали об осложнении из-за коронавируса, помимо пневмонии

Согласно статистике, 80% заболевших коронавирусом переносят заболевание, как обычный грипп без осложнений. Однако, у 20% заразившихся вирус спровоцировал развитие пневмонии. Большинство таких пациентов врачам удается поставить на ноги, но зафиксированы и случаи летального исхода.Немецкие специалисты совместно с учеными из Китая отметили, что у тяжелобольных коронавирусом наблюдается еще одно осложнение, а именно воспалительная реакция - сепсис.Китайские врачи изучили данные более 190 человек, у которых covid-19 вызвал спровоцировал осложнения. Из них 54 человека умерли в результате осложнений, их средний возраст составил 69 лет. Средний возраст тех, кто выздоровел был 52 года.