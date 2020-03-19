Врачи рассказали об осложнении из-за коронавируса, помимо пневмонии
Согласно статистике, 80% заболевших коронавирусом переносят заболевание, как обычный грипп без осложнений. Однако, у 20% заразившихся вирус спровоцировал развитие пневмонии. Большинство таких пациентов врачам удается поставить на ноги, но зафиксированы и случаи летального исхода.
Немецкие специалисты совместно с учеными из Китая отметили, что у тяжелобольных коронавирусом наблюдается еще одно осложнение, а именно воспалительная реакция - сепсис.
Китайские врачи изучили данные более 190 человек, у которых covid-19 вызвал спровоцировал осложнения. Из них 54 человека умерли в результате осложнений, их средний возраст составил 69 лет. Средний возраст тех, кто выздоровел был 52 года.
У умерших пациентов помимо симптомов коронавируса развился еще и сепсис. По словам медиков, многие из них при жизни страдали от диабета, повышенного давления и проблем с сердцем.
Оставить комментарий