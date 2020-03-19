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Роспотребнадзор Петербурга рассказал о правилах домашнего карантина из-за коронавируса

Роспотребнадзор Петербурга рассказал о правилах домашнего карантина из-за коронавируса

Как сообщает Роспотребнадзор, соблюдение домашнего карантина необходимо всем, кто приехал из-за рубежа. Если вы путешествовали с друзьями или семьей, то проходить карантин можно в одном помещении. Эксперты ведомства подробно рассказали, что можно и нельзя делать на карантине.

"Первое, что необходимо сделать - обратиться в региональный штаб по борьбе с коронавирусом сразу после возвращения", - говорят эксперты Роспотребнадзора. 

Правила соблюдения карантина от Роспотребнадзора

  • Не выходить из дома весь период карантина, даже для того что бы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор;
  • по возможности находится в отдельной комнате;
  • пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами;
  • приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода дистанционно онлайн или с помощью волонтеров;
  • исключить контакты с членами своей семьи или другими лицами;
  • использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маска, спиртовые салфетки).
Мусор необходимо складывает в двойные мусорные пакеты и выставлять на лестничную клетку, попросив соседей, друзей, родственников или волонтеров их убрать. Если во время нахождения на карантине появились симптомы коронавируса, сообщите об этом в поликлинику.

Через 14 дней у вас возьмут анализ на коронавирус и при отрицательном результате, карантин официально окончен.

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Теги : коронавирус, карантин
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