Роспотребнадзор Петербурга рассказал о правилах домашнего карантина из-за коронавируса
Как сообщает Роспотребнадзор, соблюдение домашнего карантина необходимо всем, кто приехал из-за рубежа. Если вы путешествовали с друзьями или семьей, то проходить карантин можно в одном помещении. Эксперты ведомства подробно рассказали, что можно и нельзя делать на карантине.
"Первое, что необходимо сделать - обратиться в региональный штаб по борьбе с коронавирусом сразу после возвращения", - говорят эксперты Роспотребнадзора.
Правила соблюдения карантина от Роспотребнадзора
- Не выходить из дома весь период карантина, даже для того что бы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор;
- по возможности находится в отдельной комнате;
- пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами;
- приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода дистанционно онлайн или с помощью волонтеров;
- исключить контакты с членами своей семьи или другими лицами;
- использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маска, спиртовые салфетки).
Через 14 дней у вас возьмут анализ на коронавирус и при отрицательном результате, карантин официально окончен.
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