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Коронавирус COVID-19: что должны делать люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями

Коронавирус COVID-19: что должны делать люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями

В руководстве, выпущенным специалистами Йельского университета, рассказывается о том, что известно о вспышке коронавируса COVID-19 и его влиянии на пожилых людей, а также о том, как пожилые люди и лица, обеспечивающие уход, могут обеспечить им максимальную безопасность.

Правила изоляции во время пандемии коронавируса

  • Люди старше 60 лет должны изолировать себя дома. Не навещайте друзей или семью без необходимости.
  • Если у вас гости, ограничивайтесь одним или двумя людьми одновременно. Попросите каждого вымыть руки и выдержать расстояние 2 метра. Мы знаем, что это тяжело, но никаких посещений с внуками.
  • Чтобы оставаться на связи, используйте Skypу. Если нет, разговаривайте по телефону ежедневно. Друзья находятся в такой же ситуации, с нетерпением ждут разговоров.
  • Часто мойте руки в течение 20 секунд. Мыло и вода лучше, чем дезинфицирующее средство для рук, но используйте дезинфицирующее средство для рук, если нет доступа к мылу и воде. Используйте лосьон для рук, чтобы предотвратить высыхание и растрескивание кожи.
  • Готовьте еду, занимайтесь спортом, вздремните, ложитесь спать и просыпайтесь как в обычные дни. Старайтесь есть здоровую пищу. Избегайте «нездоровой пищи» и ограничьте потребление алкоголя. Избегайте соблазна спать или сидеть на диване целый день. Придерживаясь рутины, вы можете чувствовать себя нормально и избегать подавленного настроения. 
  • Ходите по дому несколько раз в день.
  • Если вы выходите на улицу, делайте это, когда вокруг мало людей, держитесь на расстоянии не менее 2 метров. Гуляйте  в больших парках, если они доступны.
  • Держитесь подальше от магазинов. Попросите друзей, родных или волонтеров доставить продукты и лекарства. 
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Теги : коронавирус, карантин
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