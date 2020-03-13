Как жить с неопределенностью в эпоху коронавируса

"Вы должны быть готовы измениться, когда ситуация с из-за коронавируса изменится, она точно будет меняться. Это хорошее время, чтобы подумать, что вы будете делать, если школа вашего ребенка закроется? Если вам придется продолжать работать, на кого можете рассчитывать?" - сказал Робин Гурвич, психолог из медицинского центра Университета Дьюка (США).

Жизнь с коронавирусной неопределенностью

«Люди получают действительно разные сообщения. Когда это происходит, они сами начинают заполнять пробелы, и могут подумать, что им не все говорят. Тогда вы начинаете паниковать».

Что можно сделать для минимизации риска заражения коронавирусом?

«Дома не нужно дезинфицирующее средство на спиртовой основе, не волнуйтесь о том, что вам его не досталось. Мыло и вода эффективны против коронавируса», - говорит Чунхуэй Чи, директор Центра глобального здоровья при Университете штата Орегон.