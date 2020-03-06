Коронавирус: что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы оставаться в безопасности
Официальные представители органов здравоохранения сообщают о новых случаях заражений и смерти ежедневно. Эта ситуация заставила людей во всем мире испытывать страх инфицирования, а социальные сети пестрят информации о принципах безопасности и мерах защиты. Вот самые эффективные и надежные.
Рекомендации основаны на официальных источниках, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Американский Красный Крест. Во время повседневной деятельности люди могут принимать следующие меры для личной безопасности и предотвращения инфицирования коронавирусом в соответствии с руководящими принципами ВОЗ:
- Регулярно мойте руки дезинфицирующим средством на спиртовой основе или водой с мылом. Дезинфицирующее средство должно содержать «не менее 60% спирта, мытье рук происходило в течение не менее 20 секунд и с обеих сторон.
- Очищайте поверхности (кухонные, рабочие столы и т.д.) регулярно, с дезинфицирующим средством.
- Избегайте людных мест на улице, особенно это актуально для людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.
- Старайтесь избегать тесного контакта с людьми, у которых проявляются симптомы, напоминающие грипп и простуду, включая кашель и чихание.
- Получайте точную информацию о распространении коронавируса из официальных источников.
- Не касайтесь рта, носа или глаз, до тех пор, пока не вымоете руки.
Коронавирус: как оставаться в безопасности во время путешествий
Для людей, которые планируют путешествовать, применяются все те же основные гигиенические рекомендации ВОЗ:
- мыть руки на регулярной основе
- держаться на расстоянии не менее 1 метра от людей, которые кашляют или чихают
- следовать рекомендациям по предотвращению заражения коронавирусом от местных властей
Медикфорум писал, что детям угрожает коронавирус не меньше, чем взрослым.
Оставить комментарий