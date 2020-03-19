19-03-2020 18:49 - В Ростовской области резко увеличилось число жителей, заподозренных в коронавирусе19-03-2020 18:48 - Жителей Петербурга попросили отложить женитьбу до конца апреля19-03-2020 17:37 - Коронавирус COVID-19: что должны делать люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями19-03-2020 17:26 - В Россию привезли еще 52 случая коронавируса19-03-2020 17:08 - Мы все обречены переболеть коронавирусом19-03-2020 15:47 - Доктор Мясников сообщил, когда закончится пандемия коронавируса в России19-03-2020 15:08 - В России открыта горячая линия по коронавирусу для пожилых людей19-03-2020 14:47 - Назван неожиданный ранний симптом заражения коронавирусом, связанный с пищеварением19-03-2020 14:44 - Медики объяснили, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных19-03-2020 14:40 - Роспотребнадзор Петербурга рассказал о правилах домашнего карантина из-за коронавируса19-03-2020 14:34 - Откровенно о коронавирусе: что пишут врачи в соцсетях19-03-2020 14:18 - Врачи рассказали об осложнении из-за коронавируса, помимо пневмонии19-03-2020 14:13 - Физики проверяют частицы коронавируса на температуру и влажность19-03-2020 13:58 - Инфекционист рассказал, чем можно заменить медицинскую маску19-03-2020 13:53 - Коронавирус. Врач поделился советами по его уничтожению, полученными из Китая

Врачи объяснили, из-за чего может заболеть затылок

девушка шея

Многие хотя бы раз в жизни сталкивались с тупой ноющей болью в затылочной части головы. В чем же причина? Несмотря на то, что точный диагноз может поставить лишь врач, специалисты назвали наиболее вероятные причины недомогания.

Затылок чаще всего может заболеть из-за артериальной гипертонии, мышечного или нервного напряжения, а также умственного переутомления.

Мыщцы, как правило, затекают при плохой осанке, а также если сидеть на неудобном рабочем месте. Такие недуги исправляются массажем, физическими упражнениями. Также поможет избавиться от боли в затылке правильно оборудованное рабочее место. Что касается нервного напряжения, то справиться с ним поможет психотерапевт.

Медики рекомендуют не оставлять «на потом» поход к врачу. Подобные симптомы могут говорить о невралгии затылочного нерва.
Теги : затылок, боли в затылке, невралгия, переутомление
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Врачи объяснили, из-за чего может заболеть затылок
Медики рассказали, как бороться с офисным обжорством
В Ростовской области резко увеличилось число жителей, заподозренных в коронавирусе