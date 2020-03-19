Врачи объяснили, из-за чего может заболеть затылок

Многие хотя бы раз в жизни сталкивались с тупой ноющей болью в затылочной части головы. В чем же причина? Несмотря на то, что точный диагноз может поставить лишь врач, специалисты назвали наиболее вероятные причины недомогания.Мыщцы, как правило, затекают при плохой осанке, а также если сидеть на неудобном рабочем месте. Такие недуги исправляются массажем, физическими упражнениями. Также поможет избавиться от боли в затылке правильно оборудованное рабочее место. Что касается нервного напряжения, то справиться с ним поможет психотерапевт.Медики рекомендуют не оставлять «на потом» поход к врачу. Подобные симптомы могут говорить о невралгии затылочного нерва.