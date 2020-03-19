Питье воды улучшает способность организма бороться с коронавирусом

«Помимо соблюдения личной гигиены путем частого мытья рук, люди также должны соблюдать здоровую диету, бросить курить, поддерживать увлажненность организма – это ощутимо снижает риск заражения новой коронавирусной инфекцией», - констатируют эксперты.

«Когда мы больны, мы теряем много влаги в виде слизи, что является способом удаления организмом болезнетворных микробов. Выпивая достаточно воды, мы помогаем телу удалять больше слизи вместе с патогенами», - констатировали медики.