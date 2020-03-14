На регистрационные взносы нижегородского полумарафона «Беги, герой!» осуществят два благотворительных проекта
31 мая в Нижнем Новгороде пройдет полумарафона «Беги, герой!», организаторы которого планируют сформировать благотворительный грант в размере 1 миллиона рублей из регистрационных взносов участников.
Средства этого гранта позволят финансировать сразу два социальных проекта. Первый из них – так называемая «ЧЕбуриада», спортивные соревнования для «трудных» подростков и детей из детских домов, которые проводят с выездом в один из нижегородских загородных домов отдыха.
Второй – Пятые игры «Мы – победители!», которые организуют для нижегородских детей, перенесших гематологические и онкологические заболевания.
Оба проекта выбраны в результате конкурса.
Специальная комиссия присудила первое место фонду «Жизнь без границ», которые поддерживает «трудных» подростков и воспитанников детских домов. Проекту «ЧЕбуриада-2020» будет выделена сумма в размере 836 500 рублей: деньги нужны для оплаты проживания и питания участников мероприятия, а также для того, чтобы закупить необходимый спортивный инвентарь и призы.
Вместе со вторым местом сумму в размере 187 400 рублей получил фонд «НОНЦ», который оказывает помощь детям из Нижегородской области, страдающим гематологическими и онкологическими заболеваниями.
Эти деньги лягут в основу бюджета семейных спортивных игр «Мы – победители!», в которых участвуют дети, излечившиеся от таких болезней.
Всего же на конкурс было подано 14 заявок от организаций региона. Каждый из заявленных проектов направлен на популяризацию спорта среди детей, людей с ограниченными возможностями, нижегородских семей, пожилых людей.
Описание каждого из этих проектов можно найти на сайте забега «Беги, герой!». По мнению организаторов, все они заслуживают внимания благотворителей и меценатов и открыты для спонсорской помощи.
https://www.runhero.ru/spisok_uchastnikov_2020.pdf
Напомним, ранее МедикФорм сообщал, что в Нижнем Новгороде стартует регистрация на полумарафон «Беги, Герой!» под патронатом Ксении Шойгу.
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