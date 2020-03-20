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Защищает ли медицинская маска от коронавируса

Медицинкая маска

Медицинскую маску необходимо носить только в том случае, если у вас уже появились симптомы болезни. Либо вам предстоит ухаживать за пациентами с коронавирусом.

В некоторых странах мира на улице уже нельзя увидеть людей без медицинских масок, а цены на гигиенические средства взлетели в десятки и сотни раз. Городские улицы стали напоминать кадры постапокалиптических фильмов. Так стоит ли действительно бежать в аптеку и платить огромные деньги за приобретение масок, которые необходимо менять каждые два часа? На самом деле, если вы здоровы, маска вообще не нужна. Только если вы не ухаживаете за пациентом с COVID-19. В том случае, если у вас появились похожие на грипп симптомы, ношение маски обязательно. Тем самым вы защищаете окружающих от заражения. Естественно, что в этом случае требуется и самокарантин.

Для реально надежной защиты от коронавируса требуется носить не медицинскую маску, а специализированный респиратор, плотно закрывающий нос и рот и не пропускющий туда частицы вируса. Маска не даёт защиты, хотя и несколько снижает вероятность заражения. К сожалению, цены на специфические респираторы с клапанами, обеспечивающие защиту, взлетели в десятки раз.

Но и респираторы не защищают глаза человека, являющиеся входными отверстиями вируса. Наконец, COVID-19 передается контактным путем, то есть через прикосновения к поверхностям. А маски от этого не защищают. Но если вы чувствуете себя психологически более спокойными при ношении маски, то её стоит приобрести, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : коронавирус, медицинские маски
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Препарат против гриппа фавипиравир эффективен против коронавируса COVID-19 - китайские ученые
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Болели и будут болеть. Врач Мясников сравнил коронавирус с ОРЗ и назвал его главную опасность