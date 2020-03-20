В России выздоровели еще четыре человека, заболевшие коронавирусом

Как сообщают официальные источники, по состоянию на 19 марта в России зарегистрировано 199 случаев заболевания COVID-19. Причем у 52-х человек заболевание подтвердили за истекшие сутки.В СМИ появилась информация о том, что в России уже испытывают вакцину против коронавируса.Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19 был введен властями в 85 российских регионах. В результате принятых мер были отменены массовые мероприятия, а учебные заведения – вузы и школы перешли на дистанционный режим обучения. Кроме того, на удаленную работу перешли сотрудники многих организаций.