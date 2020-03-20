20-03-2020 14:28 - Препарат против гриппа фавипиравир эффективен против коронавируса COVID-19 - китайские ученые20-03-2020 14:24 - Медики: прививка от гриппа снижает риск заразиться коронавирусом20-03-2020 14:18 - Болели и будут болеть. Врач Мясников сравнил коронавирус с ОРЗ и назвал его главную опасность20-03-2020 14:17 - «Останьтесь дома ради нас»: врачи просят помощи20-03-2020 14:05 - В России выздоровели еще четыре человека, заболевшие коронавирусом20-03-2020 13:52 - Защищает ли медицинская маска от коронавируса20-03-2020 13:51 - Князь Монако заболел коронавирусом20-03-2020 13:50 - Паразитолог Елена Чернышева призвала россиян не скупать крупы в связи с коронавирусом20-03-2020 13:15 - Новый коронваирус – просто «тренировка». Эксперт предсказал появление более опасных пандемий20-03-2020 13:12 - Смертность от коронавируса COVID-19 в эпицентре вспышки составила 1,4% - исследование20-03-2020 13:07 - Вирусолог назвал простой и действенный способ уберечься от коронавируса20-03-2020 12:41 - Европейцы на карантине из-за коронавируса поют песни благодарности медицинским работникам из окон20-03-2020 12:24 - С низким уровнем тестирования коронавирус COVID-19 распространяется по миру через "безсимптомных" - эксперты20-03-2020 09:06 - Коронавирус гонит ростовчан на природу20-03-2020 07:28 - В китайском городе Ухань впервые не зарегистрировали новые случаи коронавируса

В России выздоровели еще четыре человека, заболевшие коронавирусом

коронавирус

Еще четыре россиянина, подхватившие коронавирусную инфекцию, пошли на поправку, сообщает портал стопкороновирус.рф. С учетом последних данных, число выздоровевших в России стало равно девяти.

Как сообщают официальные источники, по состоянию на 19 марта в России зарегистрировано 199 случаев заболевания COVID-19. Причем у 52-х человек заболевание подтвердили за истекшие сутки.

В СМИ появилась информация о том, что в России уже испытывают вакцину против коронавируса.

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19 был введен властями в 85 российских регионах. В результате принятых мер были отменены массовые мероприятия, а учебные заведения – вузы и школы перешли на дистанционный режим обучения. Кроме того, на удаленную работу перешли сотрудники многих организаций.
Теги : коронавирус, коронавирус в России, выздоровление, карантин
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Препарат против гриппа фавипиравир эффективен против коронавируса COVID-19 - китайские ученые
Медики: прививка от гриппа снижает риск заразиться коронавирусом
Болели и будут болеть. Врач Мясников сравнил коронавирус с ОРЗ и назвал его главную опасность